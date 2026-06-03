A Rimini gli Stati generali dell’infanzia e dell’adolescenza | tre giorni di confronto su figli genitori e natalità

A Rimini si sono svolti gli Stati generali dell’infanzia e dell’adolescenza, un evento di tre giorni dedicato a discutere di figli, genitori e natalità. L’iniziativa ha riunito rappresentanti di vari settori per confrontarsi sulle politiche pubbliche e sul ruolo della natalità come scelta politica, culturale e sociale. La discussione ha evidenziato l’importanza di un approccio collettivo per affrontare le sfide legate alla crescita demografica e alla tutela delle giovani generazioni.

Gli Stati generali dell’infanzia, dell’adolescenza tornano come laboratorio permanente di idee e politiche pubbliche, mettendo al centro, quest’anno, il tema della natalità come responsabilità collettiva e scelta politica, culturale e sociale decisiva per il futuro della nostra regione e del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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