Tre nomi in lizza per il ruolo di garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Toscana

Tre candidati sono stati presentati per il ruolo di Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Toscana e saranno sottoposti a un voto segreto da parte del prossimo consiglio regionale. I nomi in corsa sono tre: Stefano Scaramelli, Luciano Trovato e Paolina Pistacchi, e la decisione finale si baserà sulla maggioranza dei voti dei consiglieri. La nomina riguarda la tutela dei diritti dei minori nella regione.

FIRENZE – Stefano Scaramelli, Luciano Trovato e Paolina Pistacchi. Sono questi i nomi che andranno al voto, segreto, del prossimo consiglio regionale e che si contendono la nomina di Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Toscana. La commissione affari istituzionali, guidata da Vittorio Salotti (Casa Riformista), ha espresso parere favorevole a maggioranza (le opposizioni non hanno partecipato al voto) all’ammissibilità della rosa dei nomi da inviare all’Aula. Stefano Scaramelli, ricordiamo, è stato designato dal capogruppo di Casa Riformista Francesco Casini. Luciano Trovato è stato proposto alla commissione dal capogruppo Avs Luciano Franchi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Tre nomi in lizza per il ruolo di garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Toscana Notizie correlate A Fiumicino torna il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza: parte l’iter amministrativoFiumicino, 10 marzo 2026 – L’attenzione dell’ente di via Portuense torna a focalizzarsi sulle fragilità generazionali attraverso il ripristino di una... Consiglio Toscana, commissione designa Scaramelli nuovo Garante dell'infanziaFirenze, 8 aprile 2026 - La commissione affari istituzionale e bilancio del Consiglio regionale ha designato Stefano Scaramelli a nuovo Garante per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Top Gun 3, quattro nomi in lizza per la regia, Tom Cruise e Jerry Bruckheimer cercano il sostituto di Joseph Kosinski; Roma, casting per il DS: tre nomi per l'estate; Roma, rivoluzione nell’area sportiva: addio a Massara | Per il ruolo di DS è una corsa a tre; Capitale green d’Europa. Brescia in corsa. Tre liste in lizza a Gravellona: ecco i nomi dei candidatiGravellona. Saranno tre le liste in corsa per le elezioni di domenica 24 e lunedì 25 maggio: Noi amiamo Gravellona dell’ex sindaco Luciano Garza, Scegliere il futuro dell’ex assessore Ilenia Trova ... laprovinciapavese.gelocal.it Elezioni a Barcellona, una vibrante partita a tre per gettare le basi di un vero rilancioLe tre coalizioni in lizza per amministrare la città nei prossimi cinque anni hanno ufficializzato liste, simboli e nomi dei candidati al consiglio comunale. Sono inoltre state rese note le squadre as ... msn.com Tre nomi, un’unica passione: viaggiare Giuseppe, Roberto e Paola… la strada è tutta vostra! Buoni chilometri! Grazie per aver scelto Pons Camper e Caravan, il vostro partner di fiducia dal 1969. #pons #attestatocamperista #ponscamperecaravan - facebook.com facebook Istanbul, Costantinopoli o Tsarigrad: la città dai tre nomi e mille storie x.com