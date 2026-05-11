Luciana De Francesco | un Osservatorio rinnovato per leggere meglio i bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza

La consigliera regionale ha commentato l’aggiornamento della legge del 2017, che prevede il rafforzamento dell’Osservatorio regionale dedicato a infanzia e adolescenza. La nuova versione dell’Osservatorio si allinea alle indicazioni nazionali e si propone di migliorare l’analisi dei bisogni di queste fasce d’età. La modifica riguarda anche le modalità di funzionamento e le attività di monitoraggio. Il provvedimento è stato approvato di recente.

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La consigliera regionale interviene sul provvedimento che aggiorna la legge del 2017 e rafforza l’Osservatorio regionale, ora dedicato all’infanzia e all’adolescenza, in linea con l’impostazione nazionale.. La discussione in Consiglio regionale sulla Proposta di legge n. 47XIII, presentata dal Presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, ha offerto l’occasione per un confronto ampio sul tema della tutela dei diritti dei più giovani. In questo contesto, l’intervento della Consigliera regionale e Segretario?Questore Luciana De Francesco ha assunto un valore particolare, perché ha riportato al centro del dibattito la necessità di strumenti aggiornati, capaci di leggere con precisione le trasformazioni che attraversano l’infanzia e l’adolescenza in Calabria.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Luciana De Francesco: un Osservatorio rinnovato per leggere meglio i bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Fiumicino torna il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza: parte l’iter amministrativoFiumicino, 10 marzo 2026 – L’attenzione dell’ente di via Portuense torna a focalizzarsi sulle fragilità generazionali attraverso il ripristino di una... Leggi anche: Tre nomi in lizza per il ruolo di garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Toscana Argomenti più discussi: Castrovillari, De Gaio riempie la piazza e lancia la sfida: Non potere, ma servizio alla città; Che Tempo Che Fa | Gli ospiti della puntata del 3 maggio 2026; Primo comizio della candidata sindaco Anna De Gaio; Famiglia e animali domestici, confronto ad Acquapendente: Serve più consapevolezza. #festivaldelgiornalismoronchi - Results on X | Live Posts & Updates x.com