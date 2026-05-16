Calci all’auto graffi e minacce col piede di porco | la Polizia Locale di Rottofreno seda tre liti tra automobilisti
Tre episodi di scontro tra automobilisti sono stati gestiti dalla Polizia Locale di Rottofreno, intervenuta nel centro di San Nicolò lungo via Emilia. Gli agenti sono stati chiamati a intervenire dopo che si sono verificati comportamenti aggressivi, tra cui calci alle auto, graffi e minacce con un piede di porco. Le forze dell’ordine hanno prontamente smorzato le tensioni e riportato la calma tra i coinvolti.
Tre liti sedate grazie all’intervento della Polizia Locale di Rottofreno. Gli agenti della Polizia Locale sono stati chiamati a raffreddare gli animi su quello che sembrava un incidente avvenuto in centro a San Nicolò, lungo via Emilia. Qui, il primo episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio del 29. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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