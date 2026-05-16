Calci all’auto graffi e minacce col piede di porco | la Polizia Locale di Rottofreno seda tre liti tra automobilisti

Tre episodi di scontro tra automobilisti sono stati gestiti dalla Polizia Locale di Rottofreno, intervenuta nel centro di San Nicolò lungo via Emilia. Gli agenti sono stati chiamati a intervenire dopo che si sono verificati comportamenti aggressivi, tra cui calci alle auto, graffi e minacce con un piede di porco. Le forze dell’ordine hanno prontamente smorzato le tensioni e riportato la calma tra i coinvolti.

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