Taranto bus frenata brusca per l’auto col rosso | 7 feriti e fuga

A Taranto, un incidente si è verificato quando un'auto ha frenato bruscamente per un semaforo rosso, provocando sette feriti, tra cui un bambino. I soccorritori hanno trovato i feriti sul luogo dell’incidente e li hanno trasportati in ospedale. Il conducente della Fiat Idea che ha causato il tamponamento si è allontanato immediatamente dopo l’incidente, senza prestare soccorso. La polizia sta cercando di rintracciarlo attraverso le testimonianze e le telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come sono stati rintracciati i feriti, tra cui il bambino?. Chi è il conducente della Fiat Idea che è scappato?. Come faranno le telecamere a identificare la targa del responsabile?. Quali sono le condizioni cliniche dei passeggeri dell'autobus?.? In Breve 7 feriti tra cui un bambino in carrozzina all'incrocio via Leonida e via Oberdan.. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 10:16.. La Polizia Locale analizza i filmati delle videosorveglianze per identificare la Fiat Idea.. Il conducente della vettura è fuggito lasciando la viabilità di via Oberdan compromessa.. Almeno 7 persone risultano ferite a Taranto dopo una violenta frenata d’emergenza di un autobus all’incrocio tra via Leonida e via Oberdan avvenuta questa mattina intorno alle 10:16. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, bus frenata brusca per l’auto col rosso: 7 feriti e fuga ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Frenata brusca della metro in centro a Milano, contusi e feritiDiversi contusi tra i passeggeri ma, al momento, nessun ferito grave, a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un... Milano, brusca frenata della metro rossa: una ventina di feriti lieviL'incidente alla stazione di Cadorna, il macchinista Atm ha bloccato il treno per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari...