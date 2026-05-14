Taranto bus frenata brusca per l’auto col rosso | 7 feriti e fuga

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto, un incidente si è verificato quando un'auto ha frenato bruscamente per un semaforo rosso, provocando sette feriti, tra cui un bambino. I soccorritori hanno trovato i feriti sul luogo dell’incidente e li hanno trasportati in ospedale. Il conducente della Fiat Idea che ha causato il tamponamento si è allontanato immediatamente dopo l’incidente, senza prestare soccorso. La polizia sta cercando di rintracciarlo attraverso le testimonianze e le telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

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? Punti chiave Come sono stati rintracciati i feriti, tra cui il bambino?. Chi è il conducente della Fiat Idea che è scappato?. Come faranno le telecamere a identificare la targa del responsabile?. Quali sono le condizioni cliniche dei passeggeri dell'autobus?.? In Breve 7 feriti tra cui un bambino in carrozzina all'incrocio via Leonida e via Oberdan.. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 10:16.. La Polizia Locale analizza i filmati delle videosorveglianze per identificare la Fiat Idea.. Il conducente della vettura è fuggito lasciando la viabilità di via Oberdan compromessa.. Almeno 7 persone risultano ferite a Taranto dopo una violenta frenata d’emergenza di un autobus all’incrocio tra via Leonida e via Oberdan avvenuta questa mattina intorno alle 10:16. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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