A Pescara boom dei Compro Oro tra quotazioni elevate e nuove abitudini dei cittadini

Notizia in breve

A Pescara, i negozi Compro Oro sono aumentati, trainati dal rialzo delle quotazioni del metallo prezioso e da nuove abitudini dei cittadini. La domanda di oro usato si mantiene stabile, spingendo l’apertura di nuovi punti vendita. La crescita riguarda sia realtà consolidate che attività emergenti, con un incremento di clienti che vendono o acquistano oro. Il settore si conferma in espansione, anche grazie alle variazioni dei prezzi e alle preferenze di consumo.