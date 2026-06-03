A Pescara boom dei Compro Oro tra quotazioni elevate e nuove abitudini dei cittadini
A Pescara, i negozi Compro Oro sono aumentati, trainati dal rialzo delle quotazioni del metallo prezioso e da nuove abitudini dei cittadini. La domanda di oro usato si mantiene stabile, spingendo l’apertura di nuovi punti vendita. La crescita riguarda sia realtà consolidate che attività emergenti, con un incremento di clienti che vendono o acquistano oro. Il settore si conferma in espansione, anche grazie alle variazioni dei prezzi e alle preferenze di consumo.
I negozi Compro Oro continuano a moltiplicarsi nelle città italiane, complice il valore raggiunto dal metallo prezioso e una domanda che negli ultimi anni si è mantenuta costante. Anche a Pescara il fenomeno è ben visibile. Per Vittorio Ruggieri, avvocato e coordinatore regionale del Codacons. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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