La provenienza dei gioielli dimostrata con documenti falsi | sequestro di beni per un Compro oro a Nola

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore di 600mila euro in un'attività di compro oro a Nola, dopo aver scoperto che la provenienza dei gioielli era attestata tramite documenti falsi. Durante le verifiche sono stati inoltre rilevati 1,5 milioni di euro di evasione fiscale. L'intervento si inserisce in un'operazione di contrasto all'uso di documenti falsificati e all'evasione fiscale nel settore.