A Novara il 60% dei minori seguiti dai servizi ha un disturbo alimentare | scatta il piano nelle scuole

Notizia in breve

A Novara e provincia, il 60% dei minori seguiti dai servizi sociali mostra comportamenti alimentari disfunzionali. In risposta, è stato avviato un piano nelle scuole per affrontare questa problematica. I dati indicano una presenza significativa di disturbi alimentari tra i giovani assistiti, portando a interventi specifici nelle strutture scolastiche. La situazione ha spinto le autorità a implementare strategie di prevenzione e supporto mirate nelle istituzioni educative.