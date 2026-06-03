A Novara il 60% dei minori seguiti dai servizi ha un disturbo alimentare | scatta il piano nelle scuole
A Novara e provincia, il 60% dei minori seguiti dai servizi sociali mostra comportamenti alimentari disfunzionali. In risposta, è stato avviato un piano nelle scuole per affrontare questa problematica. I dati indicano una presenza significativa di disturbi alimentari tra i giovani assistiti, portando a interventi specifici nelle strutture scolastiche. La situazione ha spinto le autorità a implementare strategie di prevenzione e supporto mirate nelle istituzioni educative.
A Novara e provincia il 60% dei minori presi in carico dai servizi territoriali manifesta segnali di comportamenti alimentari disfunzionali. Il dato emerge dal bilancio delle prime attività di "NutriMenti", un progetto biennale avviato a marzo 2025 da Asl Novara e Ciss Borgomanero per contrastare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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