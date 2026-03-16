PNRR e istruzione | scatta il piano della Corte dei conti tutte le scadenze del 2026 per scuole e inclusione

La Corte dei conti ha stabilito le scadenze del 2026 legate al PNRR, concentrandosi sui controlli relativi a scuole, inclusione e lotta agli sprechi. Sono previste verifiche specifiche sui fondi destinati al settore educativo e all’integrazione, con attenzione particolare alle procedure di utilizzo e rendicontazione delle risorse. Il piano coinvolge tutte le fasi di monitoraggio previste entro l’anno prossimo.