PNRR e istruzione | scatta il piano della Corte dei conti tutte le scadenze del 2026 per scuole e inclusione
La Corte dei conti ha stabilito le scadenze del 2026 legate al PNRR, concentrandosi sui controlli relativi a scuole, inclusione e lotta agli sprechi. Sono previste verifiche specifiche sui fondi destinati al settore educativo e all’integrazione, con attenzione particolare alle procedure di utilizzo e rendicontazione delle risorse. Il piano coinvolge tutte le fasi di monitoraggio previste entro l’anno prossimo.
La Corte dei conti fissa i controlli 2026: massima attenzione sui fondi PNRR per scuola, inclusione e lotta agli sprechi L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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