accumulatori seriali 93 seguiti dai servizi

Nelle abitazioni, si trovano accumulatori seriali pieni di oggetti e, in alcuni casi, anche di animali, con le porte spesso chiuse per evitare l’ingresso di estranei. Sono stati sequestrati numerosi accumulatori, in totale 93, durante operazioni dei servizi di emergenza e di polizia. Le case risultano sovraffollate e disordinate, con ambienti in cui lo spazio vitale si riduce notevolmente a causa di accumuli di oggetti.

Case stracolme di oggetti, a volte anche di animali, lasciando il mondo esterno il più possibile chiuso fuori. Con seri rischi per la propria incolumità e quella dei vicini. A Bologna sono una novantina gli accumulatori seriali patologici (ma il dato è sicuramente sottostimato) seguiti da una rete che mette insieme i servizi sociali del Comune, la Polizia locale, l’Igiene pubblica e la Salute mentale dell’Ausl, l’Asp e Acer Bologna. Dal 2018 è in vigore infatti un protocollo d’intesa sperimentale, rinnovato di recente e, da allora, sono 93 i casi seguiti, di cui 22 archiviati per vari motivi (come trasferimenti o decesso). In 23 casi sono presenti anche animali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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