A Napoli la presentazione del Premio giuridico Umberto Merola
Martedì 9 giugno 2026 alle 17:30 si terrà presso l’associazione culturale “Amici di Giambattista Vico” la presentazione del Premio giuridico “Umberto Merola”. La conferenza stampa riguarda il riconoscimento dedicato all’illustre giurista, avvocato e magistrato. L’evento è aperto ai media e si concentrerà sulla definizione delle modalità di assegnazione e sui temi di interesse del premio.
Si svolgerà martedì 9 giugno 2026, alle ore 17, 30, presso l’associazione culturale “Amici di Giambattista Vico”, la conferenza stampa del Premio giuridico “Umberto Merola”, in memoria dell’illustre giurista, avvocato e infine magistrato.Saranno presenti Daniela Merola, giornalista, ideatrice del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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