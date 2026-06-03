A Napoli la presentazione del Premio giuridico Umberto Merola

Notizia in breve

Martedì 9 giugno 2026 alle 17:30 si terrà presso l’associazione culturale “Amici di Giambattista Vico” la presentazione del Premio giuridico “Umberto Merola”. La conferenza stampa riguarda il riconoscimento dedicato all’illustre giurista, avvocato e magistrato. L’evento è aperto ai media e si concentrerà sulla definizione delle modalità di assegnazione e sui temi di interesse del premio.