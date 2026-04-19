Premio Caravella Tricolore la presentazione della XIV edizione

Martedì 21 aprile alle 17 si terrà la presentazione della XIV edizione del Premio Caravella Tricolore, in occasione del Natale di Roma. L’evento si svolgerà in una sede non specificata e precederà la cerimonia di consegna del premio, che si terrà successivamente. La manifestazione è organizzata per celebrare questa ricorrenza e coinvolge rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale.

Si svolgerà martedì 21 aprile la XIV edizione del Premio Caravella Tricolore - Natale di Roma. L'evento è previsto per le 17.30 all'Hotel Universo, situato in via Principe Amedeo a Roma, nei pressi della Stazione Termini. Nelle immagini tutti i dettagli.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Premio Caravella Tricolore, la presentazione della XIV edizione Notizie correlate Premio Alberoandronico, radici nel Municipio XIV e sguardo internazionale: la XIX edizione in CampidoglioSarà la prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio a ospitare, lunedì 13 aprile alle ore 16, la Cerimonia conclusiva della diciannovesima... Alla Reggia la presentazione della IX edizione della Randonnee RealeVenerdì 17 aprile alle 12, nella Sala Terra di Lavoro della Reggia di Caserta, sarà presentata la IX edizione della Randonnée Reale Borbonica. Una raccolta di contenuti XIV Premio Caravella Tricolore, svelati i 44 premiati: il 21 aprile a Roma la kermesse della cultura di destraAll’Hotel Universo l’edizione 2026 del riconoscimento legato al Natale di Roma. In apertura anche il sostegno al Papa per la pace e a Meloni sugli interessi italiani ... ilgiornale.it Torna il Premio Caravella Tricolore. Intervista a Domenico Gramazio06:00 Il Bandolo, a cura di Valeria Manieri 06:30 Primepagine, a cura di Federico Punzi 06:45 Rassegna stampa internazionale, a cura di David Carretta 07:00 Rassegna della stampa e della blogsfera ... radioradicale.it