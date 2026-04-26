Gran Premio Lotteria di Agnano sport e solidarietà | martedì la presentazione al Tennis Club Napoli

Martedì alle 11 si terrà una conferenza stampa presso il Tennis Club Napoli, situato in viale Dohrn, per presentare il 77º Gran Premio Lotteria Memorial Domenico Caliendo. L’evento, che fa parte dell’UET Elite Circuit 2026 Stage 6, coinvolge sport e solidarietà. La manifestazione è programmata per una data futura e prevede la partecipazione di rappresentanti e organizzatori. La presentazione ufficiale avviene in un contesto di collaborazione tra il mondo sportivo e iniziative benefiche.

Martedì prossimo alle ore 11 presso il circolo sportivo Tennis Club Napoli (viale Dohrn), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del 77mo Gran Premio Lotteria Memorial Domenico Caliendo – UET Elite Circuit 2026 Stage 6? (gruppo 1, 830.000 euro in tre batterie, finale e consolazione), corsa internazionale 6^ tappa del selettivo circuito del trotto europeo, in programma domenica 3 maggio all’ippodromo di Agnano a Napoli, organizzata dalla New Agnano Arena & Races con il patrocinio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Regione Campania, Arus, Comune di Napoli, Napoli Capitale Europea dello Sport...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Agnano per Domenico Caliendo: il Gran premio Lotteria in memoria del bimbo Domenico Caliendo: il 77° Gran Premio Lotteria di Agnano dedica l’edizione alla memoria del bambinoIl Gran Premio Lotteria di Agnano dedica la 77esima edizione alla memoria di Domenico Caliendo: il ricavato dei biglietti sosterrà le attività della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: [ESCLUSIVA] Ecco i 24 invitati alla 77.a edizione del Lotteria; Gran Premio Lotteria di Agnano in onore di Domenico Caliendo; Agnano, il Gran Premio Lotteria di trotto diventa Memorial Domenico Caliendo: i soldi dei biglietti alla Fondazione; Napoli, Gran Premio Lotteria per Domenico Caliendo: ricavato alla Fondazione. Gran Premio Lotteria di Agnano dedicato a Domenico Caliendo: raccolta fondi per la FondazionePer la prima volta in 77 anni di storia il Gran Premio Lotteria di Agnano assume il valore di un memorial. L’edizione 2026 del prestigioso appuntamento ippico ... cronachedellacampania.it Domenico Caliendo: il 77° Gran Premio Lotteria di Agnano dedica l’edizione alla memoria del bambinoIl Gran Premio Lotteria di Agnano dedica la 77esima edizione alla memoria di Domenico Caliendo: il ricavato dei biglietti sosterrà le attività della Fondazione. 2anews.it #cobrakillergar #workingclasshero @gelormini_off "Adatti alla corsa di Napoli" Gerard Forni Gran Premio Lotteria Grande Ippica Italiana #uetelitecircuit #granpremiolotteria #ippodromoagnano - facebook.com facebook