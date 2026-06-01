Martedì 2 giugno, in occasione dell’80° anniversario della Festa della Repubblica, Monte Sant’Angelo organizza una cerimonia pubblica per commemorare questa ricorrenza. La città si riunirà per celebrare uno degli eventi fondamentali della storia democratica italiana. La manifestazione si svolgerà in una location pubblica e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini. La data segna il giorno in cui si ricorda l’istituzione della Repubblica italiana.

Martedì 2 giugno, in occasione dell’80° anniversario della Festa della Repubblica, la Città di Monte Sant’Angelo si ritroverà per celebrare uno dei momenti più importanti della nostra storia democratica. Il programma prevede la partenza del corteo alle ore 10.00 dal Palazzo di Città, con arrivo al Monumento ai Caduti, dove si terrà la cerimonia istituzionale con gli interventi del Sindaco Pierpaolo d'Arienzo e del Presidente del Consiglio comunale Michele Ciuffreda.Sarà presente anche la @Banda musicale "Città di Monte Sant'angelo". Anche quest’anno, come segno di cittadinanza, memoria e responsabilità, sarà consegnata una copia della Costituzione Italiana alle ragazze e ai ragazzi delle classi della scuola secondaria di II grado. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Monte Sant’Angelo celebra la Festa della Repubblica

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