A Milano è iniziata l' estate dei lavori stradali e non solo

A Milano sono iniziati i lavori stradali, tra cui la realizzazione di una pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa. Le attività riguardano anche altri interventi su diverse vie della città. Le operazioni sono state avviate nella prima parte dell’estate e coinvolgono lavori di riqualificazione e manutenzione stradale. La presenza di cantieri e chiusure temporanee si estende su più zone urbane. La durata degli interventi e i percorsi interessati non sono stati comunicati.

Pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, ma non solo. L'estate dei lavori stradali a Milano è iniziata. Mercoledì 3 giugno, in via Ferrante Aporti angolo via SpoletoPopoli Uniti, iniziano le attività di cantierizzazione di parte della strada interessata dalle modifiche viabilistiche previste. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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