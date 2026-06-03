A Meldola un nuovo spazio per la cultura e i ricordi | al via gli incontri con Parole fatte a mano
Il Comune di Meldola ha concesso all'associazione ‘Parole fatte a mano’ l'uso della sala retrostante alla biblioteca comunale "Francesco Torricelli" per ogni primo sabato del mese. Si inizia sabato 6 giugno, dalle 9 alle 12, per parlare con la cittadinanza dei progetti che partiranno il 5. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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