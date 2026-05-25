La storia e la cultura dell’antichità non hanno fine | a Spazio Cultura incontro con Camillo Palmeri

Venerdì 29 maggio alle 17:30 si terrà un incontro a Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo con il professore Camillo Palmeri. Palmeri, docente di lettere classiche e moderne, leggerà poesie di Konstantinos Kavafis, Giorgos Seferis e Ghiannis. L’evento si svolge in via Marchese di Villabianca, 102. Non sono previsti interventi o discussioni pubbliche, solo letture di testi poetici di autori greci.

Venerdì 29 maggio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, in via Marchese di Villabianca, 102 - Palermo, incontro con il professore Camillo Palmeri, docente di lettere classiche e moderne che proporrà delle letture di testi poetici di Konstantinos Kavafis, Giorgos Seferis e Ghiannis. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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La vera storia delle Cariatidi di Atene

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