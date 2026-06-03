A Leclerc piace soffrire | resterà alla Ferrari per sempre o quasi

Aveva diciotto anni Charles Leclerc, quando è entrato nell’Academy Ferrari. Oggi ne ha ventotto, è il secondo pilota più prolifico nella storia della Ferrari dietro solo a Michael Schumacher – per gare disputate e per pole position – e ha appena firmato un altro rinnovo “pluriennale”. La Ferrari non ha specificato per quanti anni, ma è un (quasi) per sempre in rosso. Non è il caso di citare la canzone di Sal Da Vinci, per fortuna. La notizia era attesa. Quasi scontata. Nonostante i patemi di tutti questi anni, che decine di volte hanno suggerito un addio per frustrazione del talentuoso monegasco. Sarà (quasi) per sempre sì. “È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino”, ha dichiarato nella nota di prassi Leclerc, “e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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