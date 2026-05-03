Leclerc beffa a Miami | lite con il muretto e problemi alla sua Ferrari

Durante il Gran Premio di Miami, il pilota della Ferrari ha avuto un incidente con il muretto e ha riscontrato problemi alla vettura. La corsa si è conclusa con il sesto posto, mentre la vittoria è andata a un driver della Mercedes, seguito dalle due McLaren. La gara si è svolta domenica 3 maggio e ha visto diversi momenti di tensione per il pilota della scuderia italiana.

(Adnkronos) – Furia Charles Leclerc nel Gran Premio di Miami. Oggi, domenica 3 maggio, il pilota della Ferrari ha chiuso al sesto posto la quarta gara del Mondiale, vinta dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. L'ottima gara del monegasco, autore di una partenza sprint che lo ha portato al primo posto e in lotta per il podio fino a tre giri dal termine, è stata segnata da una lite con il box Ferrari via radio nelle battute iniziali della corsa e soprattutto da problemi tecnici accusati dalla sua monoposto, che a tre giri dal termine lo hanno fatto scivolare dalla terza alla sesta posizione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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