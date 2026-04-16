A Francavilla al Mare tre giorni di festa ed eventi gratuiti in onore di Santa Liberata

Da giovedì 30 aprile a sabato 2 maggio, a Francavilla al Mare si svolgono tre giorni di eventi e iniziative gratuite in occasione della festa patronale di Santa Liberata. La manifestazione coinvolge diverse location della città e comprende concerti, spettacoli e attività religiose, attirando residenti e visitatori. La celebrazione si svolge nel rispetto del calendario tradizionale dedicato alla santa, con un programma che si ripete ogni anno.

Da giovedì 30 aprile a sabato 2 maggio, Francavilla al Mare celebra la festa patronale di Santa Liberata. Tre giorni fra riti religiosi, tradizioni e divertimento. Il clou della festa è lo sbarco della statua della Santa al pontile Sirena: la protettrice dei marinai arriva dal mare e lascia.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Pasqua a Pesaro: tre giorni tra mare, musica ed eventiPesaro, 4 aprile 2026 - Si apre oggi il lungo fine settimana della Pasqua a Pesaro: una prova d’estate ma anche dell’offerta culturale e di... Un weekend tra sapori del sud, festa del mare, primavera e vintage: tre giorni di eventi per tutti i palatiSarà un fine settimana ricco di appuntamenti quello dell’10, 11 e 12 aprile a Ravenna e provincia, tra grandi eventi sul mare, musica dal vivo,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Francavilla al Mare si prepara all'estate: tra i nomi Sal Da Vinci, The Kolors, Caparezza e Mentana; A Francavilla al mare torna la rassegna cinematografica di Alphaville Non solo cinema: sei proiezioni gratuite ogni lunedì. A Francavilla al Mare tre giorni di festa ed eventi gratuiti in onore di Santa LiberataDa giovedì 30 aprile a sabato 2 maggio, Francavilla al Mare celebra la festa patronale di Santa Liberata. Tre giorni fra riti religiosi, tradizioni e divertimento. Il clou della festa è lo sbarco dell ... chietitoday.it Francavilla al Mare si prepara all'estate: tra i nomi Sal Da Vinci, The Kolors, Caparezza e MentanaSi delinea il calendario degli appuntamenti estivi con il festival Filosofia al mare, il Macondo, lo Shock wave e tanti altri eventi che animeranno il litorale fino alla fine di agosto. In programma a ... chietitoday.it Imboccatura di Santa Liberata: al via il ripristino con il contributo della Regione - x.com Il funerale del caro Giovanni avrà luogo Lunedì 13 Aprile alle ore 14,30 nel Santuario di Santa Liberata in Cerreto Guidi facebook