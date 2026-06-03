A Forlimpopoli Buonanotte Suonatori – La Repubblica della Musica – Tre feste in una
Sabato 6 giugno alla Rocca di Forlimpopoli la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli torna in piazza con il suo ormai tradizionale evento di fine anno scolastico, ma quest’anno, si celebrano tre feste in una.La prima è quella che vede, come sempre, oltre 80 allievi della Smp, come in una sorta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Buonanotte suonatori 2026 - La Repubblica della musica. 6 Giugno 2026: Chi? Cosa? Dove? Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli facebook
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