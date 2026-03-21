Cambiano i suonatori ma la musica è sempre la stessa

Un giornalista osserva che, nonostante i cambiamenti nei protagonisti, la musica rimane invariata. Ricorda con nostalgia il passato della stampa e si sorprende della mancanza di commenti su alcune notizie, come quelle riportate da Fortebraccio in un breve trafiletto. La sua riflessione evidenzia come, spesso, le notizie vengano trattate senza approfondimenti o analisi.

di Paolo Pantani Confesso, ho una grande nostalgia della stampa passata, di fronte a certe notizie, resto sbalordito dalla assenza di ogni commento,ad esempio Fortebraccio, con un breve trafiletto in. prima pagina su” ‘l’Unita “, era capace di mettere” lorsignori “in luce veritiera, senza molte parole. Umberto De Gregorio, amministratore dell’EAV (Ente Autonomo Volturno), ha recentemente richiesto il pagamento di circa 100.000 euro di arretrati (Fonte La Repubblica). Ecco i dettagli principali della vicenda: Natura della richiesta: La somma si riferisce a competenze arretrate legate al suo ruolo di dirigente e amministratore della società di trasporti della Regione Campania. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Le cose cambiano – Hansi Flick felice al Barcellona ma ammette che potrebbe subire la stessa sorte di Xabi Alonso al Real Madrid2026-01-14 15:37:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del...

Leggi anche: Pisa-Milan 1-2 | Sempre la stessa storia: tanta generosità, ma vincono gli avversari

Spirit of Manden | Mali Kora and Balafon Relax Music for Epic of Sundiata | World Music