Forlimpopoli celebra il 2 Giugno | il programma delle iniziative per la Festa della Repubblica

Il 2 giugno si svolgono diverse iniziative a Forlimpopoli per la Festa della Repubblica. Sono previsti eventi dedicati alla memoria storica e ai valori costituzionali, con la partecipazione delle associazioni locali e del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. La giornata comprende momenti di commemorazione e attività civiche aperte alla comunità. La programmazione coinvolge varie realtà del territorio, senza specificare date o orari esatti.

Un programma ricco di iniziative dedicato alla memoria storica, ai valori costituzionali e alla partecipazione civica, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio e del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. In occasione dell’80esimo anniversario della nascita della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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