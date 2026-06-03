A Dossobuono torna il Truci Rock Fest

Dal 5 al 7 giugno 2026, i campi sportivi di Dossobuono ospiteranno la quattordicesima edizione del Truci Rock Fest. La manifestazione prevede concerti di musica dal vivo, attività sportive e iniziative rivolte alle famiglie, distribuite su tre giorni. La kermesse si svolge annualmente e combina diverse attività in un unico evento.

Dal 5 al 7 giugno 2026 i campi sportivi di Dossobuono ospiteranno la 14esima edizione del Truci Rock Fest, manifestazione che unisce musica dal vivo, sport e attività dedicate alle famiglie in un programma distribuito nell’arco di tre giornate. L’area dell’evento, situata in via della Maddalena. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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