La rassegna “Primavera a Teatro” si è conclusa al Teatro Comunale di Cavriglia. La manifestazione, promossa dal Comune di Cavriglia e Materiali Sonori, si è svolta con vari spettacoli durante la stagione primaverile. La chiusura è avvenuta con la rappresentazione intitolata “A cosa servono gli Dei”. La rassegna ha coinvolto diverse produzioni teatrali rivolte al pubblico locale.

Arezzo, 03 giugno 2026 – Si chiude al Teatro Comunale di Cavriglia la rassegna “Primavera a Teatro”, promossa dal Comune di Cavriglia insieme a Materiali Sonori. Una manifestazione che, a partire dallo scorso mese di marzo, ha accompagnato il pubblico con un ricco calendario di spettacoli e concerti, contribuendo a valorizzare la creatività culturale del territorio del Valdarno. Un percorso che ha saputo mettere in evidenza l’energia e la vitalità della scena artistica locale, offrendo spazio sia alle realtà emergenti sia alle esperienze amatoriali, e confermando la presenza di una comunità attiva, partecipe e capace di produrre cultura. L’ultimo appuntamento della rassegna è in programma domani, giovedì 4 giugno alle ore 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “A cosa servono gli Dei” chiude “Primavera a Teatro” a Cavriglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Angelica by Elisabeth Sanxay Holding | Classic Suspense Tale

Notizie e thread social correlati

Cavriglia, “Primavera a Teatro” porta in scena la polifonia albanese dei Djemtë e BogonicësA Cavriglia, la rassegna “Primavera a Teatro” continua con un evento dedicato alla musica albanese.

“Primavera a Teatro”, a Cavriglia arrivano gli Esera: in scena il debutto live di “Levia Gravia”A Cavriglia, nel calendario di “Primavera a Teatro”, è in programma un evento che segna il debutto dal vivo di uno spettacolo intitolato “Levia...

Argomenti più discussi: Tre rinascite e una nascita. Cosa ci lega alla primavera del '46; Le 10 tendenze moda – viste in sfilata – più forti della primavera estate 2026; Galloppa e lo scudetto con la Fiorentina Primavera: Da Fabregas ho visto una cosa…; Previsioni stagionali ESTATE 2026: giugno - agosto 2026.