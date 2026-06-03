A cosa servono gli Dei chiude Primavera a Teatro a Cavriglia

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La rassegna “Primavera a Teatro” si è conclusa al Teatro Comunale di Cavriglia. La manifestazione, promossa dal Comune di Cavriglia e Materiali Sonori, si è svolta con vari spettacoli durante la stagione primaverile. La chiusura è avvenuta con la rappresentazione intitolata “A cosa servono gli Dei”. La rassegna ha coinvolto diverse produzioni teatrali rivolte al pubblico locale.

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Arezzo, 03 giugno 2026 – Si chiude al Teatro Comunale di Cavriglia la rassegna “Primavera a Teatro”, promossa dal Comune di Cavriglia insieme a Materiali Sonori. Una manifestazione che, a partire dallo scorso mese di marzo, ha accompagnato il pubblico con un ricco calendario di spettacoli e concerti, contribuendo a valorizzare la creatività culturale del territorio del Valdarno. Un percorso che ha saputo mettere in evidenza l’energia e la vitalità della scena artistica locale, offrendo spazio sia alle realtà emergenti sia alle esperienze amatoriali, e confermando la presenza di una comunità attiva, partecipe e capace di produrre cultura. L’ultimo appuntamento della rassegna è in programma domani, giovedì 4 giugno alle ore 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - “A cosa servono gli Dei” chiude “Primavera a Teatro” a Cavriglia
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