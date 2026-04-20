Primavera a Teatro a Cavriglia arrivano gli Esera | in scena il debutto live di Levia Gravia

A Cavriglia, nel calendario di “Primavera a Teatro”, è in programma un evento che segna il debutto dal vivo di uno spettacolo intitolato “Levia Gravia”. L’appuntamento è stato annunciato come parte della stagione teatrale promossa dal Comune in collaborazione con l’organizzazione Materiali Sonori. La rassegna, giunta alla sua fase finale, continua a proporre spettacoli con artisti e produzioni di rilievo.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Prosegue con un appuntamento di particolare rilievo il cartellone di “Primavera a Teatro”, la rassegna promossa dal Comune di Cavriglia in collaborazione con Materiali Sonori. Sabato 24 aprile, alle ore 21.30, il Teatro Comunale ospiterà il concerto degli Esera, formazione nata in Valdarno e oggi affermata anche a livello nazionale, forte di importanti riscontri da parte della critica. Sul palco saliranno Lorenzo Greco alla voce, Federico Barghini alla chitarra, Simone Bracci al basso e Pierluigi Foschi alla batteria. La band, attualmente impegnata in una tournée in diverse città italiane, presenterà “Levia Gravia”, album di debutto che verrà proposto per la prima volta dal vivo proprio nel territorio valdarnese.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Primavera a Teatro”, a Cavriglia arrivano gli Esera: in scena il debutto live di “Levia Gravia” Notizie correlate "Primavera a teatro”: “Vertigini - anatomia di una bugia” in prima assoluta al teatro di CavrigliaArezzo, 13 aprile 2026 – Il prossimo appuntamento della rassegna “Primavera a Teatro” (organizzata dal Comune di Cavriglia e da Materiali Soori) è... La rassegna “Primavera a Teatro” sbarca a CavrigliaArezzo, 24 marzo 2026 – Torna al Teatro di Cavriglia, promossa dal Comune e dalla Materiali Sonori, la rassegna “Primavera a Teatro”, una serie... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Sabato a teatro con il Polvarone e tante stagioni. Primavera a Teatro, a Cavriglia arrivano gli Esera: in scena il debutto live di Levia GraviaArezzo, 20 aprile 2026 – Prosegue con un appuntamento di particolare rilievo il cartellone di Primavera a Teatro, la rassegna promossa dal Comune di Cavriglia in collaborazione con Materiali Sonori. lanazione.it Primavera a teatro. Si accende il palco di CavrigliaTorna al Teatro di Cavriglia, promossa dal Comune e dalla Materiali Sonori, la rassegna Primavera a Teatro, una serie di proposte che provengono dal territorio valdarnese. In scena compagnie ... lanazione.it