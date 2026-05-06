Cavriglia Primavera a Teatro porta in scena la polifonia albanese dei Djemtë e Bogonicës

A Cavriglia, la rassegna “Primavera a Teatro” continua con un evento dedicato alla musica albanese. La manifestazione, organizzata dal Comune e da Materiali Sonori, propone uno spettacolo che vede protagonisti i gruppi Djemtë e Bogonicës. La serata rappresenta un momento di scambio culturale, portando in scena la polifonia tradizionale dell’Albania. L’evento si svolge in un contesto che promuove l’integrazione tra diverse espressioni artistiche e musicali.

Arezzo, 06 maggio 2026 – La rassegna “Primavera a Teatro”, promossa dal Comune di Cavriglia insieme a Materiali Sonori, prosegue il suo percorso di apertura internazionale con un appuntamento di particolare rilievo culturale e musicale. Domenica 10 maggio, alle ore 17, il Teatro Comunale di Cavriglia ospiterà il concerto del gruppo folklorico albanese Djemtë e Bogonicës, formazione composta da dodici artisti tra cantori polifonici e danzatori, impegnati nella valorizzazione e nella trasmissione della tradizione musicale popolare dell’Albania. Il gruppo è considerato uno dei principali interpreti della polifonia della regione della Labëria, area storica dell’Albania meridionale che rappresenta uno dei cuori identitari della cultura musicale del Paese.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cavriglia, “Primavera a Teatro” porta in scena la polifonia albanese dei Djemtë e Bogonicës Notizie correlate “Primavera a Teatro”, a Cavriglia arrivano gli Esera: in scena il debutto live di “Levia Gravia”Arezzo, 20 aprile 2026 – Prosegue con un appuntamento di particolare rilievo il cartellone di “Primavera a Teatro”, la rassegna promossa dal Comune... La rassegna “Primavera a Teatro” sbarca a CavrigliaArezzo, 24 marzo 2026 – Torna al Teatro di Cavriglia, promossa dal Comune e dalla Materiali Sonori, la rassegna “Primavera a Teatro”, una serie... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Un weekend ricco di eventi a Cavriglia per la rassegna Primavera a teatro; Primavera a Teatro a Cavriglia: un weekend tra prosa e tradizione popolare internazionale; Cavriglia, Solo morti a Primavera a Teatro; Solo morti in scena a Cavriglia: la rassegna Primavera a Teatro prosegue con la compagnia Paro Paro. Un weekend ricco di eventi a Cavriglia per la rassegna Primavera a teatroArezzo, 5 maggio 2026 – Prosegue con due eventi di rilievo il cartellone di 'Primavera a Teatro'. Il Comune di Cavriglia e Materiali Sonori presentano sabato 9 maggio alle ore 21:30 lo spettacolo dell ... lanazione.it Cavriglia, Solo morti a Primavera a TeatroArezzo, 04 maggio 2026 – Nuovo appuntamento per la rassegna Primavera a Teatro, promossa dal Comune di Cavriglia in collaborazione con Materiali Sonori. Sabato 9 maggio alle ore 21.30, sul palco salir ... lanazione.it Sabato si è svolta presso il Teatro Comunale di Cavriglia la cerimonia di Premiazione del concorso 5°The Mine Museum International Photo Circuit Memorial Enzo Righeschi. COMPLIMENTI AL NOSTRO PRESIDENTE DARIO FOGLIA PER I BRILLANTI RISU - facebook.com facebook