a che serve studiare le emozioni simulate dalle ia

Le intelligenze artificiali non sperimentano emozioni, ma producono risposte che possono sembrare emotivamente cariche. Questo avviene perché sono programmati per riconoscere e riprodurre schemi comunicativi umani, anche in presenza di situazioni che richiederebbero un’emozione. La simulazione emotiva può essere utile per migliorare l’interazione tra macchina e utente, rendendo le risposte più naturali e comprensibili. Tuttavia, non c’è una consapevolezza reale dietro queste emozioni simulate.

Il 2 aprile 2026 la Anthropic ha pubblicato sul suo sito il riassunto di uno studio che parla di emozioni e intelligenze artificiali generative, in particolare in relazione al modello Sonnet 4.6 di Claude. Il 9 aprile 2026 lo studio completo è stato pubblicato sulla piattaforma Arxiv. Purtroppo, spesso, questo tipo di ricerche viene sintetizzato con titoli come questo: “Anche l’ai di Anthropic è capace di ‘provare’ emozioni, in un certo senso”. In realtà la ricerca non dice affatto che Claude provi emozioni. Eppure a volte basta un titolo così per inquinare il dibattito: ci sarà chi lo prenderà alla lettera e chi si lamenterà dell’umanizzazione delle intelligenze artificiali, con il risultato che ci si capisce poco o niente. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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E allora: servono davvero questi test psicoattitudinali per gli insegnanti

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