Perché è importante studiare il Latino anche alle medie | Serve ad imparare meglio le lingue straniere INTERVISTA a Guido Milanese

Un insegnante di latino spiega che molti studenti delle medie non sono consapevoli della dimensione temporale delle lingue straniere. Secondo lui, lo studio del latino può aiutare a migliorare l’apprendimento delle lingue straniere, poiché favorisce una migliore comprensione delle strutture grammaticali e delle differenze tra le lingue. L’intervista mette in luce il ruolo che l’insegnamento del latino può avere nel percorso scolastico dei giovani.

“ Il problema è che i ragazzi non hanno nessuna consapevolezza della dimensione temporale delle lingue. Chiunque insegni a scuola o all’università sa che lessico è drammaticamente ridotto. I ragazzi oggi conoscono poche parole e lo studio del latino permette di arricchire la propria consapevolezza lessicale e quindi il dominio della lingua. Il che diventa essenziale per l’apprendimento delle lingue straniere ”. Guido Milanese, professore ordinario di Lingua e letteratura latina presso la sede di Brescia dell’ Università Cattolica e autoredellibro “Le ragioni del latino”, Ed. Scholè, è soddisfatto del lavoro svolto dalla Commissione.... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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