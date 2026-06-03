Nadia Battocletti gareggia al Golden Gala alle 20:45. La sua avversaria principale sarà una atleta eritrea, con cui si sfiderà sui 3000 metri. La competizione si svolge allo Stadio Olimpico di Roma. La diretta televisiva è prevista su una rete nazionale, mentre l’evento sarà trasmesso anche in streaming online. La gara sarà l’ultima del programma, con circa 15 minuti di intervallo tra le altre corse.

Nadia Battocletti vuole fare sognare il grande pubblico che accorrerà allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala, la tappa della Diamond League che andrà in scena giovedì 4 giugno in un impianto molto gradito alla fuoriclasse trentina: due anni fa firmò la doppietta agli Europei nelle due specialità del mezzofondo in pista e dodici mesi fa siglò il record italiano dei 5000 metri con il tempo di 14:23.12 al termine di una bella sfida con Chebet. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri si cimenterà sulla mezza distanza, al rientro in gara dopo un’influenza che non le ha permesso di partecipare alla Coppa Europa dei 10.000 metri in quel di La Spezia e all’ultima tappa del massimo circuito internazionale itinerante a Rabat. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gareggia Nadia Battocletti al Golden Gala: programma esatto, avversarie, dove vederla in tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quando gareggia Nadia Battocletti ai Mondiali indoor di atletica: orario 3000 metri, tv, avversarie, streamingNadia Battocletti gareggerà ai Mondiali Indoor di atletica a Torun, in Polonia, dal 20 al 22 marzo.

Dove vedere in tv Marcell Jacobs al Golden Gala 2026: orario esatto, canale in chiaro, streamingMarcell Jacobs correrà al Golden Gala 2026, in programma giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

Temi più discussi: Diamond League 2026 a Rabat: italiani e italiane in gara, programma e dove vedere il terzo meeting · Atletica; Golden Gala 2026: il programma e l'orario degli italiani in gara; Diamond League 2026 a Rabat: i risultati di tutte le gare · Atletica; Golden Gala: in gara il meglio dell'atletica mondiale e italiana.

A che ora gareggia Nadia Battocletti al Golden Gala: programma esatto, avversarie, dove vederla in tvNadia Battocletti vuole fare sognare il grande pubblico che accorrerà allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala, la tappa della Diamond ... oasport.it

Nadia Battocletti dà forfait alla Coppa Europa dei 10mila: come sta oraNadia Battocletti non ci sarà alla Coppa Europa dei 10mila metri del 23 maggio: assente anche Yemen Crippa La Coppa Europa dei 10.000 metri in programma sabato ... sportface.it