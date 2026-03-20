Quando gareggia Nadia Battocletti ai Mondiali indoor di atletica | orario 3000 metri tv avversarie streaming

Nadia Battocletti gareggerà ai Mondiali Indoor di atletica a Torun, in Polonia, dal 20 al 22 marzo. La atleta partirà per la competizione nei 3000 metri e sarà trasmessa in diretta streaming e su alcune televisioni. Le sue avversarie includono alcune delle più forti specialiste della distanza, pronte a sfidarla sul campo.

Nadia Battocletti si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha deciso di cimentarsi per la prima volta in carriera nella stagione in sala, mettendosi alla prova sui 3000 metri sotto al tetto e andando a caccia di un risultato di assoluto spessore, dall’alto di un tasso tecnico tra i migliori in campo internazionale e da una sagacia tattica tra le più impattanti a livello globale. La fuoriclasse trentina correrà su una distanza decisamente inferiore rispetto a quelle a cui è abituata (è anche bronzo iridato sui 5000 metri), ma ha tutte le carte in regola per puntare al podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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