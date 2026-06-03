Un nuovo ristorante con cucina live e piattini alla griglia ha aperto a Milano, attirando clienti con la proposta di cocktail e brace. La location è stata inaugurata recentemente e già riceve attenzione da parte del pubblico. Durante l’evento, è stato segnalato anche un episodio di rifiuto sentimentale, con una persona che ha ricevuto un due di picche. La serata si è conclusa senza altri dettagli sui partecipanti o sugli altri aspetti dell’apertura.

«Nell’attesa la facciamo accomodare al tavolo migliore, quello che dà sull’esterno», mi dice un ragazzo ricciolino, sorridente. «Quello con il vaso di fave al posto del centrotavola?» «Esatto. Può sgusciarle e mangiarle per l’aperitivo. Le porto anche un cocktail e del pecorino stagionato». E così, in un tardo pomeriggio primaverile, mi sono ritrovata in centro a Milano a spellare legumi con le dita, come quando da bambina aiutavo mamma a preparare la pasta con il pesto di fave, la mia preferita. Intorno, i tessuti e le carte da parati che hanno reso iconico Casa Tobago — il più famoso dei ristoranti del gruppo Sequoia, lo stesso di Sali Rooftop, Casa Sofia, Santa Hi-Fi Club e adesso anche Little Tobago — e un’atmosfera calda, materica, fatta di luci soffuse, terra cotta, verde. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - A cena a Milano con i piattini alla griglia di Little Tobago: cucina live, cocktail, brace (e per me anche un due di picche)

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