A Camerlona, in via Lumiera 2, è stata inaugurata una nuova osteria dedicata alla cottura alla brace. Il locale si chiama Nonna Peppìna ed è gestito da Alessandro Pireddu, ex proprietario di un ristorante precedente nella frazione di Savarna. La nuova attività si concentra sulla cucina tradizionale e sulla scelta di materie prime di qualità.

Tra le proposte del nuovo ristorante molti piatti di pesce e una particolare attenzione alla stagionalità e alla qualità delle materie prime A Camerlona, in via Lumiera 2, si sono aperte le porte di un nuovo ristorante: l'osteria Nonna Peppìna, di Alessandro Pireddu, ex proprietario di Ustareia nella frazione di Savarna. L'osteria, che conta novanta coperti, offre alla clientela una cucina tradizionale, con un’attenzione particolare alla cottura alla brace, protagonista della proposta gastronomica. Il menù presenta varie proposte di pesce, oltre a piatti che valorizzano la stagionalità e la qualità delle materie prime. Grande attenzione è riservata anche alla clientela con particolari esigenze alimentare: nello specifico, saranno proposti alcuni piatti vegetariani e diverse opzioni senza glutine. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Cucina tradizionale e attenzione alle materie prime: apre una nuova osteria dedicata alla cottura alla brace

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