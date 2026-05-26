Nelle Marche nasce l' Academy della brace | si cucina con uno chef stellato
A Fabriano è stata inaugurata “la Scuola delle brace”, un’accademia dedicata alla cottura con il fuoco. Il corso prevede lezioni condotte da uno chef stellato, focalizzate sulla preparazione e la gestione della brace. L’obiettivo è approfondire le tecniche di cottura al barbecue e valorizzare l’uso del fuoco come elemento centrale in cucina. La scuola si rivolge a appassionati e professionisti interessati a perfezionare le proprie competenze.
FABRIANO - A Fabriano, nasce “la Scuola delle brace” e il fuoco ritorno al centro della scena come materia di studio. Mercoledì 27 maggio, in via delle Fornaci 86, si inaugura la Clementi Academy, primo hub esperienziale italiano dedicato alla cottura a fiamma viva. A firmarne il battesimo, alle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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