A Castel dell' Alpi Ride a Bomba | sport natura e valorizzazione del territorio

Domenica 7 giugno si tiene a Castel dell'Alpi l'edizione di “Ride a BOMBA”, una social ride dedicata agli appassionati di ciclismo. La manifestazione si svolge nel paesaggio del lago di Castel dell'Alpi, promuovendo sport, natura e valorizzazione del territorio dell’Appennino bolognese. L’evento unisce ciclisti e amanti della natura in un percorso che permette di scoprire il territorio locale. La manifestazione è rivolta a tutti gli appassionati di due ruote.

Domenica 7 giugno il suggestivo scenario del lago di Castel dell’Alpi sarà protagonista di una nuova edizione di “Ride a BOMBA”, la social ride dedicata agli appassionati delle due ruote che unisce sport, promozione del territorio e scoperta dell’Appennino bolognese. L’iniziativa, a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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