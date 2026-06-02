Sport e valorizzazione del territorio | 180 atleti partecipano al Granfondo delle paludi

Notizia in breve

Sono stati 180 gli atleti che hanno preso parte al Granfondo delle paludi, una gara che si è svolta a San Donaci. La partecipazione ha coinvolto corridori provenienti da diverse zone della Puglia, che hanno affrontato i percorsi del territorio. La manifestazione ha previsto competizioni su percorsi naturali e suggestivi, attirando pubblico e appassionati di sport. La giornata si è conclusa con premiazioni e momenti di condivisione tra i partecipanti.