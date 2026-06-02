Sport e valorizzazione del territorio | 180 atleti partecipano al Granfondo delle paludi
Sono stati 180 gli atleti che hanno preso parte al Granfondo delle paludi, una gara che si è svolta a San Donaci. La partecipazione ha coinvolto corridori provenienti da diverse zone della Puglia, che hanno affrontato i percorsi del territorio. La manifestazione ha previsto competizioni su percorsi naturali e suggestivi, attirando pubblico e appassionati di sport. La giornata si è conclusa con premiazioni e momenti di condivisione tra i partecipanti.
SAN DONACI - Una manifestazione che ha richiamato ben 180 partecipanti, provenienti da ogni angolo della Puglia, regalando una giornata di sport, passione e spettacolo sui suggestivi percorsi del territorio. L'evento sportivo, organizzato dall'Asd San Donaci Bike, è stato disputato il 31 maggio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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