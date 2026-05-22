Venerdì 22 maggio si terrà la presentazione di un libro dedicato ai manfredoniani che hanno preso parte alla Resistenza. L’evento si svolgerà in una libreria della città e vedrà la partecipazione dell’autore, che illustrerà i contenuti del volume. Il libro raccoglie testimonianze e documenti relativi alle azioni e alle vicende di alcuni cittadini di Manfredonia durante il periodo della lotta partigiana. La presentazione è aperta al pubblico e senza necessità di prenotazione.

Venerdì 22 maggio alle 18,30, presso la Sala delle Vetrate del Comune di Manfredonia, l’Anpi di Manfredonia e l’Anpi provinciale di Foggia presentano questo libro dedicato ai partigiani, agli antifascisti e agli internati militari provenienti da Manfredonia. E’ un libro dedicato ai manfredoniani che hanno fatto la resistenza, in qualsiasi modo. Nel libro ci sono le schede estratte dal casellario politico giudiziario relative a queste persone che non hanno avuto paura di opporsi alla dittatura e hanno resistito anche se venivano o vivevano a Manfredonia: non è vero che nel Meridione non c’è stata la Resistenza, c’è stata ma in forme diverse, e non è vero che i manfredoniani non hanno partecipato alla Resistenza quando si trovavano al nord o erano internati militari. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Presentazione del libro sui manfredoniani che hanno partecipato alla Resistenza

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