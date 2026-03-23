Presentazione del libro La voce delle isole di Andrea Crestale a Marghera
La rassegna letteraria BibloBistrò prosegue il suo viaggio nel concetto di "Chill", incontrando il mare con "La voce delle isole".MARGHERA (VE) – Per il secondo appuntamento della quarta edizione, giovedì 26 marzo alle ore 18:00, il Bistrò La Piazza di Marghera ospiterà la presentazione del libro “La voce delle isole” (Bertoni, 2025) di Andrea Crestale. L’autore dialogherà con Annalisa Bruni, nota scrittrice, figura di riferimento del panorama culturale veneziano. L’incontro sarà introdotto da Silvia Scagnetto, ideatrice e curatrice della rassegna. Ambientato tra i paesaggi luminosi di Creta, il romanzo segue Francesco che, durante una vacanza, ritrova Laura, un’amica persa di vista da anni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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