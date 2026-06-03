A Capo Gallo torna la passeggiata serale | si ammirano il tramonto la luna e le stelle

Sabato 20 giugno 2026, alle 18, si svolge una passeggiata serale nella Riserva naturale di Capo Gallo. L'evento permette di osservare il tramonto, la Luna piena e le stelle in un ambiente naturale. La manifestazione si svolge tra mare e cielo, offrendo un’occasione di contatto diretto con il paesaggio notturno.

Passeggiata serale tra mare, cielo e magia nella Riserva naturale di Capo Gallo sabato 20 giugno 2026, dalle ore 18, per ammirare il fascino del tramonto che lascia spazio alla luce intensa della Luna piena, in un contesto naturale unico.I partecipanti percorreranno uno dei sentieri più. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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