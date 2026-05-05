Portonovo si rifà il look per l' estate | navette gratis campeggio a tre stelle e la chiesetta aperta al tramonto

La baia di Portonovo si prepara all’estate con alcune novità sui servizi offerti. È stato presentato questa mattina a Palazzo del Popolo il piano per il 2026, durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato rappresentanti comunali e di Ancona Servizi. Tra le iniziative previste ci sono navette gratuite, un campeggio classificato a tre stelle e l’apertura serale della chiesetta al tramonto.

ANCONA - La stagione estiva della baia di Portonovo è ufficialmente entrata nel vivo. Il piano dei servizi per il 2026 è stato presentato questa mattina a Palazzo del Popolo in una conferenza stampa che ha riunito i principali attori della zona, dal Comune di Ancona ad Ancona Servizi, passando.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Il nostro sopralluogo: "Nuovo camping Portonovo, l’obiettivo sono le tre stelle. Ecco tutti i lavori in corso"Quando nel 2024 la Indigo Film scelse il camping la Torre per girare alcune scene de "Il Maestro", lo fece non per la sua posizione inserita in uno... Dal 25 aprile (e fino a settembre) attive le navette a Portonovo. Il 1 maggio parcheggi a pagamentoDa domani, sabato 25 aprile, a Portonovo sarà attivo il bus-navetta gratuito dal parcheggio a monte fino alla piazzetta.