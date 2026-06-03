A Calisese torna ‘Run to win’ | tutti di corsa contro l’azzardo per dire no al gioco compulsivo
Domenica 7 giugno si svolgerà a Calisese l’ottava edizione di ‘Run to Win. In corsa contro l’azzardo’. La manifestazione sportiva mira a sensibilizzare cittadini e famiglie sul problema del gioco d’azzardo compulsivo. La corsa coinvolgerà partecipanti di diverse età e si svolgerà nel centro del paese. L’evento ha come obiettivo quello di evidenziare le conseguenze sociali e personali associate a questa dipendenza.
Domenica 7 giugno Calisese ospiterà l’ottava edizione di ‘Run to Win. In corsa contro l’azzardo’, la manifestazione sportiva nata per sensibilizzare cittadini e famiglie sul fenomeno del gioco d’azzardo compulsivo e sulle sue conseguenze sociali e personali. “Abbiamo scelto il podismo – fanno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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