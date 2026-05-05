Tutti a corsa per la ricerca | torna a Pisa Run for Airc

A Pisa si rinnova l’appuntamento con la corsa benefica dedicata alla ricerca scientifica, che ha riscosso grande partecipazione l’anno precedente. Le vie della città si riempiranno di corridori pronti a sostenere questa iniziativa, che si svolge nuovamente dopo il successo ottenuto in passato. La manifestazione coinvolge persone di tutte le età e rappresenta un momento di mobilitazione dedicato alla lotta contro le malattie.

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, le strade di Pisa tornano a colorarsi di rosa e azzurro. Domenica 17 maggio si terrà la seconda edizione della Run for Airc, la manifestazione ludico-motoria non competitiva organizzata dalla Fondazione Airc – Comitato Toscana in collaborazione.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Azalee della Ricerca AIRC, torna l’iniziativa per la Festa della mamma il 10 maggioDomenica 10 maggio 2026, in occasione della Festa della mamma, torna anche nel veneziano l’appuntamento con le Azalee della Ricerca promosse da AIRC.

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Torna la Run for AIRC Pisa e vorremmo vedervi in tanti. Il 17 maggio siamo di nuovo in Piazza del Duomo. Seconda edizione. Stessa missione: correre (o camminare) per finanziare la ricerca sul cancro con Fondazione AIRC. 5 km o 10 km, non competitiva, - facebook.com facebook