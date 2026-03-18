Di corsa contro il tumore Torna la Tigotà Spring Run Esami gratis e solidarietà

Domenica 19 aprile si svolge ai Giardini Margherita la terza edizione della Tigotà Spring Run 2026, una manifestazione dedicata alla lotta contro il tumore al seno. L’evento prevede una corsa e offre esami gratuiti a favore della prevenzione delle neoplasie mammari. La manifestazione è organizzata per raccogliere fondi a sostegno della Fondazione Sant’Orsola.

Una corsa contro il tumore al seno. Domenica 19 aprile, ai Giardini Margherita, si tiene la terza edizione della Tigotà Spring Run 2026, per sostenere la Fondazione Sant’Orsola e la prevenzione delle neoplasie al seno.La corsa parte alle 11 con un percorso di sei chilometri pensato per accogliere runners di ogni età e livello di preparazione: adulti, bambini, giovani, famiglie che potranno partecipare a una giornata di sport e beneficenza. Grazie al sostegno di Tigotà, che promuove la corsa e si farà carico di tutti i costi della manifestazione, tutti i proventi delle iscrizioni (10 euro di quota di partecipazione a persona) verranno devoluti interamente a Fondazione Sant’Orsola per sostenere la campagna ’Per quel tocco in più’ per sensibilizzare anche le donne più giovani sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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