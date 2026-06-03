A 18 anni sgozza il vicino di casa | il litigio per la spazzatura e il regolamento di conti
Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato nella periferia di Roma per aver ucciso un uomo di 54 anni. Il fatto è avvenuto nella sera del 2 giugno, dopo un litigio tra i due legato a questioni di spazzatura e regolamenti di conti. La polizia ha fermato il giovane poco dopo l’accaduto. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’omicidio.
Un ragazzo di 18 anni, di cittadinanza colombiana, è stato fermato dalla polizia nella tarda serata del 2 giugno alla periferia di Roma per l'omicidio di un uomo di 54 anni. Secondo le primissime ricostruzioni, che andranno verificate, tra i due sarebbe scoppiata una lite legata allo smaltimento. 🔗 Leggi su Today.it
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