Sara Centelleghe uccisa a 18 anni con 67 forbiciate il vicino di casa condannato all’ergastolo

Da thesocialpost.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane donna di 18 anni è stata uccisa con 67 coltellate da un vicino di casa, che è stato condannato all’ergastolo. La vicenda si è svolta in un quartiere residenziale, dove i vicini hanno raccontato di aver sentito le urla e i rumori provenienti dall’appartamento coinvolto. La polizia ha arrestato l’uomo poco dopo la scoperta del corpo, e il processo si è concluso con la condanna definitiva.

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Ci sono vicende che riescono a lasciare un segno profondo ben oltre le aule di tribunale. Storie che continuano a pesare nella memoria collettiva per la ferocia dei fatti, per la giovane età della vittima e per quella sensazione di insicurezza che si diffonde quando la violenza colpisce dentro le mura di casa. Anche a distanza di mesi, il dolore resta vivo e il momento della sentenza riporta inevitabilmente alla mente ogni dettaglio di una notte destinata a cambiare per sempre la vita di più persone. L’attesa per la decisione dei giudici era alta. Nel corso del processo sono emersi particolari drammatici, ricostruzioni inquietanti e testimonianze che hanno contribuito a delineare il quadro di un omicidio particolarmente efferato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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