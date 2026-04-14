Sequestro e torture in diretta | il regolamento di conti dietro alla rapina in casa Donnarumma

Nelle ultime settimane sono emersi dettagli su un episodio avvenuto a Parigi nel 2023, durante il quale un calciatore e la sua compagna sono stati vittime di una rapina a domicilio. Le autorità hanno accusato un gruppo di persone di aver orchestrato un regolamento di conti che avrebbe portato a sequestro e violenze, tra cui torture in diretta. Le indagini continuano per chiarire i ruoli e le responsabilità degli operanti coinvolti.

Un bottino stimato in un milione di euro tra gioielli, borse e orologi di lusso. Ma Gigio Donnarumma e la compagna Alessia forse hanno evitato il peggio, nonostante le violenze subite nella notte del 20 luglio 2023, quando una banda di rapinatori fece irruzione nel loro appartamento vicino agli Champs Elysées. Lo rivela l'indagine sul mandante, Ganito, un 21enne che ha orchestrato tutto dalla sua cella e che ha poi ordinato di torturare due membri della sua banda, seguendo le sevizie sul cellulare. Secondo gli inquirenti, Ganito, alias di Ilyas Kerbouch, aveva pianificato la rapina ai danni di Donnarumma nonostante si trovasse in...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sequestro e torture in diretta: il regolamento di conti dietro alla rapina in casa Donnarumma "Sequestro lampo per un regolamento di conti": il giudice ordina i domiciliari per i tre indagatiIl giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti degli uomini accusati di aver prelevato con la forza due giovani dalle loro... Leggi anche: Sassari, dieci giorni di terrore: uomo arrestato per sequestro e torture alla fidanzata. Maxi sequestro di mitili nel Mar Piccolo di Taranto. Nella tarda serata del 9 aprile, i militari della Guardia Costiera, affiancati dal personale del Servizio veterinario della ASL, hanno intercettato e sequestrato oltre 50 quintali di cozze prive di tracciabilità. L’opera - facebook.com facebook Maxi sequestro di mitili nel Mar Piccolo di Taranto: oltre 50 quintali senza tracciabilità bloccati dalla Capitaneria di porto con il supporto della Asl. Prodotto potenzialmente a rischio per la salute. x.com