80 anni di Repubblica | UGL Matera punta su lavoro e famiglie
L'UGL di Matera ha annunciato iniziative per celebrare gli 80 anni di Repubblica, concentrandosi su lavoro e famiglie. La vertenza CallMat coinvolge circa 350 nuclei familiari e resta al centro delle preoccupazioni. L'organizzazione ha promesso interventi mirati per contrastare la crisi occupazionale, senza specificare le misure adottate. La situazione resta critica, con attenzione rivolta alle ripercussioni sul tessuto sociale locale.
Come influenzerà la vertenza CallMat il futuro di 350 famiglie materane?. Quali misure adotterà l'UGL per contrastare la crisi occupazionale locale?. Perché la mancanza di lavoro mette a rischio la democrazia italiana?. Cosa rischiano le nuove generazioni senza un impiego dignitoso nel territorio?.? In Breve Cerimonia in Piazza Vittorio Veneto con la presenza del Prefetto Maria Carolina Ippolito. Celebrazione dell'ottantesimo anniversario del suffragio universale e del voto alle donne. Emergenza sociale per la vertenza CallMat che coinvolge 350 nuclei familiari materani. L'UGL monitora diverse vertenze aperte per contrastare la precarietà nel territorio materano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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