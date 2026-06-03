80 anni di Repubblica | UGL Matera punta su lavoro e famiglie

Notizia in breve

L'UGL di Matera ha annunciato iniziative per celebrare gli 80 anni di Repubblica, concentrandosi su lavoro e famiglie. La vertenza CallMat coinvolge circa 350 nuclei familiari e resta al centro delle preoccupazioni. L'organizzazione ha promesso interventi mirati per contrastare la crisi occupazionale, senza specificare le misure adottate. La situazione resta critica, con attenzione rivolta alle ripercussioni sul tessuto sociale locale.