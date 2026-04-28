L'organizzazione sindacale UGL ha segnalato problemi di sicurezza sul lavoro a Matera, concentrandosi su precarietà e rischi nei settori agricolo, edilizio e turistico. Un rappresentante ha evidenziato come le condizioni di lavoro siano spesso insicure e non conformi alle normative vigenti. La denuncia riguarda situazioni di vulnerabilità tra i lavoratori, con particolare attenzione alle aree più a rischio di incidenti e infortuni.

? Cosa sapere Pino Giordano denuncia precarietà e rischi nei settori agricolo, edilizio e turistico di Matera.. L'indifferenza istituzionale e il degrado delle strade provinciali aumentano gli infortuni sul lavoro.. Il segretario provinciale UGL Matera, Pino Giordano, ha lanciato un durissimo attacco contro il sistema di tutela dei lavoratori in provincia, denunciando come la ricorrente indifferenza istituzionale stia trasformando la sicurezza sul lavoro in una questione di vita o di morte proprio in occasione della giornata mondiale dedicata a questo tema, il 28 aprile. Mentre le celebrazioni ufficiali solitamente si concentrano su tavoli tecnici e dichiarazioni formali, la realtà che emerge dai territori materini è decisamente più cupa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza sul lavoro a Matera: allarme UGL su precarietà e rischi

Notizie correlate

Cisl Cosenza: Allarme su precarietà e sicurezza, servono azioniUn appello per la prevenzione Michele Sapia, segretario generale dell'UST Cisl Cosenza, ha lanciato un appello deciso contro la cultura...

Leggi anche: L’Ugl e la sicurezza sul lavoro: "Da principio normativo diventi pratica quotidiana"

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro: al centro il benessere psicosociale dei lavoratori; Norme UNI sulla salute e la sicurezza sul lavoro, sottoscritta la convenzione per la libera consultazione; 28 aprile, giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro 'Non è fatalità. È il sistema che va cambiato'; Norme UNI sulla salute e la sicurezza sul lavoro: convenzione per la libera consultazione.

Amazon, 16 milioni di euro per la sicurezza su lavoro in ItaliaIn occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, Amazon ha condiviso i dati aggiornati sul proprio impegno in Italia durante SPS Italia On Tour, l’evento ospitato presso l ... adnkronos.com

Sicurezza sul lavoro, in arrivo a Genova il passaporto di cantiere per la prevenzione degli incidentiPer aumentare la sicurezza sul lavoro nell'edilizia il Comune di Genova, la Cassa edile e i sindacati introdurranno il cosiddetto passaporto di cantiere ... ilsecoloxix.it

Sicurezza e Lavoro: patto tra Consulenti e Ispettorato "Confronto su Cantiere 4.0 e Appalti" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #cantiere40 #collaborazioneStrategica #consulentilavorosalerno #giornatamondiale #ispettoratoDel facebook

Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, promossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro. Nel 2025, secondo i dati pubblicati questo febbraio dall'Inail, i morti sul lavoro e per recarsi sul posto di lavoro sono stati 792. L'ediz x.com