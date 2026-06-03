80 anni di democrazia | 6 libri per insegnare la Costituzione ai giovani

Notizia in breve

Sono stati pubblicati sei libri pensati per spiegare la Costituzione ai giovani, in occasione degli 80 anni della democrazia. Questi testi affrontano temi come il funzionamento delle istituzioni, i diritti e i doveri dei cittadini, e cercano di rendere accessibili i principi fondamentali del sistema democratico. Tra gli autori ci sono ventuno donne che hanno contribuito alla scrittura della Carta costituzionale. La pubblicazione mira a favorire una migliore comprensione della democrazia tra i giovani.