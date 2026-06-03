80 anni di democrazia | 6 libri per insegnare la Costituzione ai giovani
Sono stati pubblicati sei libri pensati per spiegare la Costituzione ai giovani, in occasione degli 80 anni della democrazia. Questi testi affrontano temi come il funzionamento delle istituzioni, i diritti e i doveri dei cittadini, e cercano di rendere accessibili i principi fondamentali del sistema democratico. Tra gli autori ci sono ventuno donne che hanno contribuito alla scrittura della Carta costituzionale. La pubblicazione mira a favorire una migliore comprensione della democrazia tra i giovani.
Come possono sei libri spiegare la complessità della nostra democrazia?. Chi sono le ventuno donne che hanno scritto la Costituzione?. Quali strumenti ludici aiutano i ragazzi a imparare i diritti civili?. Come si trasforma un testo giuridico in una storia emozionante?.? In Breve Celebrazioni per l'ottantesimo anniversario dell'Assemblea Costituente e del referendum del 2 giugno 1946. Libri per bambini dai 8 anni celebrano le 21 donne della Costituzione. Gioco di carte Che storia! esplora settant'anni di eventi politici e sociali italiani. Susanna Mattiangeli coinvolge 556 deputati per spiegare i principi della Carta. L’Italia celebra ottant’anni di democrazia con un sulla formazione delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Jane Kamensky: Democracy's Baton Pass
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Macerata, piazza della Libertà. 80 anni di Repubblica, 80 anni di democrazia e stato di diritto. 80 anni di voto alle donne. Un contributo determinante per la piena realizzazione dei principi della nostra Costituzione. Dopo 80 anni le donne sono solo il 15% dei facebook
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