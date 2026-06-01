Umbria 80 anni di democrazia | la sfida per il futuro dei giovani

Notizia in breve

Un'assemblea ha commemorato gli 80 anni di democrazia in Umbria, con un focus sulla condizione dei diritti conquistati nel 1946. Durante l'evento sono state sollevate preoccupazioni sulla possibilità di regressioni di tali diritti nel futuro. Sono stati discussi anche i rischi di disinteresse tra i giovani, che potrebbero compromettere la partecipazione politica e civica nella regione.